Kovac: "Wunder gibt es immer wieder"

Borussia Dortmund muss das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) wahrscheinlich ohne Emre Can bestreiten. "Wir haben ihn heute geschont, weil er sich seit Wochen mit muskulären Problemen quält", sagte Trainer Niko Kovac während der Pressekonferenz am Montag.