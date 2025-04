Kovac: Schlotterbeck "sehr geknickt und nachdenklich"

Nach der schweren Verletzung von Nico Schlotterbeck sind die Personalsorgen bei Borussia Dortmund vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zumindest nicht noch schlimmer geworden. Niklas Süle habe "wieder ganz normal mittrainiert", berichtete Trainer Niko Kovac im alten Olympiastadion auf dem Montjuic am Dienstagabend, "er wird uns zur Verfügung stehen".

Der frühere Bayern-Spieler könnte Schlotterbeck in der Verteidigung ersetzen, auch Ramy Bensebaini ist dafür wie zuletzt in der Bundesliga beim SC Freiburg (4:1) ein Kandidat. "Er ist wieder gut hergestellt", sagte Kovac. Pascal Groß fehlt gelbgesperrt, Felix Nmecha könnte nach langer Pause in die Startelf rücken.

Schlotterbeck hatte im Training einen Meniskusriss erlitten und fällt sechs Monate lang aus. Er verpasst damit nicht nur Hin- und Rückspiel (15. April) gegen Barcelona, sondern auch den Rest der Saison, das Final Four der Nations League mit der Nationalmannschaft im Juni und die Klub-WM in den USA.

"Er ist sehr geknickt, zurückgezogen und nachdenklich", sagte Kovac, der den Nationalspieler vor dessen Operation besucht hatte. "Er macht sich viele Gedanken. Aber er erhält jegliche Unterstützung von uns: lieber einen Tag oder Monat mehr Pause als einen Monat zu wenig." Alle seien "sehr traurig, er hatte sich sehr auf das Spiel gefreut".

Im "elitären Viertelfinale" sieht Kovac den BVB als Außenseiter, "das macht es für den Gegner aber sicherlich nicht leichter". Von seinem ehemaligen Co-Trainer Hansi Flick erwartet er keine großen Überraschungen: "Ich weiß, wie er seinen Fußball sieht - und er, wie ich meinen sehe. Beide Mannschaften sind eingestellt auf das Spiel."