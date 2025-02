Krisenerprobter Kovac: "Ich hatte immer wieder Tiefen"

Niko Kovac hat schon viele Höhenflüge und Abstürze erlebt, nicht nur als Trainer, sondern auch in einer langen Profi-Karriere - beispielsweise für Bayern München, Bayer Leverkusen oder den Hamburger SV. "Ich hatte immer wieder Tiefen als Spieler mit meinen Mannschaften", sagte der Coach von Borussia Dortmund vor dem Play-off-Rückspiel in der Champions League gegen Sporting Lissabon am Abend (18.45 Uhr/DAZN).