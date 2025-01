Kurzeinsatz möglich: Boniface in Madrid im Bayer-Kader

Bayer Leverkusen kann im kniffligen Champions-League-Auswärtsspiel bei Atletico Madrid auf einen Kurzeinsatz von Torjäger Victor Boniface hoffen. Der Nigerianer trainierte am Montag wieder voll mit der Mannschaft und steht für die Partie am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) im Kader, wie Trainer Xabi Alonso auf der Pressekonferenz in der spanischen Hauptstadt bestätigte. "Er war okay. Es geht ihm viel besser", sagte Alonso, der aber einschränkte: "Er kann spielen, natürlich nicht von Anfang an. Er braucht noch Trainingszeit."