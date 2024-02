Rot für Upamecano: Lazio-Star Immobile trifft ins Bayern-Herz

Danilo Cataldi (Lazio Rom)

Der Sechser steht zunächst gar nicht in der Startelf, kommt aber dann doch kurzfristig für Vecinos ins Team der Römer. Im Spielaufbau läuft recht viel über ihn, doch vielmehr ist er gegen den Ball gefordert. So rettet Cataldi kurz vor der Pause in allerhöchster Not gegen Musiala im Fünfmeterraum. ran-Note: 3 © LaPresse