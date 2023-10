Leipzig gegen City ohne Henrichs

Anzeige

Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs wird RB Leipzig im Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City nicht zur Verfügung stehen. Wie Trainer Marco Rose vor dem Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) mitteilte, habe sich der Abwehrspieler am vergangenen Samstag beim 2:2 in der Bundesliga gegen Bayern München eine "kleinere Muskelverletzung" zugezogen. Eine Alternative für Henrichs könnte Lukas Klostermann sein.

Es ist das zweite Gruppenspiel in der Königsklasse für RB Leipzig in der laufenden Saison. Zum Auftakt hatte der DFB-Pokalsieger mit 3:1 bei den Young Boys Bern gewonnen.