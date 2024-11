Luis Enrique sieht PSG in München vor Herkulesaufgabe

Luis Enrique sieht Paris Saint-Germain im Champions-League-Spiel bei Bayern München vor einer Herkulesaufgabe. Der deutsche Fußball-Rekordmeister stelle "die Mannschaft in Europa, die uns am ähnlichsten ist, vielleicht abgesehen von Manchester City", sagte der Trainer - und genau darin liege am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) wohl das Problem für seine Mannschaft.

Beide Teams wollten immer den Ball haben, "aber es gibt nur einen Ball - und wer ihn nicht hat, wird leiden", führte der 54-Jährige aus, "das ist sicher." Es gelte daher für seine Elf: "Wir müssen den Ball mehr haben als sie, auch wenn das schwierig wird." Und: "Wenn wir den Ball nicht haben, müssen wir ihn so schnell wie möglich erobern."

Die Bayern und PSG seien sich "sehr ähnlich", analysierte der frühere spanische Nationalcoach: "Viel Ballbesitz, hohes Pressing, sehr aggressiv nahe am gegnerischen Tor, sehr dominant." Seine Mannschaft dürfe sich davon aber nicht beirren lassen und von ihrer Idee "nicht abweichen. Wenn der Gegner dann besser ist, bin ich der Erste, der ihm applaudiert."

Die Bayern, betonte Luis Enrique voller Hochachtung, "sind in jedem Wettbewerb Favorit, an dem sie teilnehmen, das wird auch in zehn oder 20 Jahren so sein". Dennoch sei Paris "hier, um zu gewinnen" und fühle sich "bereit für das höchste Niveau".

Mittelfeldmann Vitinha ergänzte: "Es wird ein sehr schweres Spiel. Bayern München hat eine starke Mannschaft, sie spielen daheim, haben Weltklassespieler, die wir alle kennen. Wir müssen unserem Stil treu bleiben und kühlen Kopf bewahren. Aber wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist der Anspruch von PSG."