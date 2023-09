ManUnited in München ohne Wan-Bissaka

Anzeige

Bei Manchester United wachsen vor dem Auftakt in der Gruppenphase der Champions League mit dem Duell bei Bayern München am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) die Personalsorgen. Wie der englische Fußball-Rekordmeister am Montag bekannt gab, hat sich Aaron Wan-Bissaka im Ligaspiel gegen Brighton & Hove Albion (1:3) am vergangenen Samstag verletzt.

Welche Blessur der Rechtsverteidiger sich zugezogen hat, teilte United nicht mit. Weitere Untersuchungen sollten Aufschluss über die genaue Ausfallzeit geben, erwartet werden allerdings "mehrere Wochen".

United muss bereits auf die beiden Linksverteidiger Luke Shaw und Tyrell Malacia sowie Rechtsaußen Amad Diallo verzichten. Flügelstürmer Antony ist wegen Gewalt- und Missbrauchsvorwürfen freigestellt, der frühere Dortmunder Jadon Sancho spielt unter Trainer Erik ten Hag keine Rolle mehr. Dagegen stehen Neuzugang Mason Mount und Abwehrspieler Raphael Varane vor ihrem Comeback.