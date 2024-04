Matthäus traut dem FC Bayern den Königsklassen-Titel zu

Anzeige

Trotz der Krise traut Rekordnationalspieler Lothar Matthäus dem schwer angeschlagenen FC Bayern sogar den Titel in der Königsklasse zu. "Wenn man sich die einzelnen Spieler anschaut, ist Bayern eine der stärksten Mannschaften in Europa – auch wenn sich das im Moment blöd anhört. Wenn alle ihr Können umsetzen, sind sie nach wie vor einer der Favoriten auf den Sieg in der Champions League", sagte Matthäus bei ran.de vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Münchner am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) beim FC Arsenal.

Er sehe zwar Real Madrid und Manchester City "stärker. Aber die spielen ja gegeneinander im Viertelfinale, dann ist schon mal eine Mannschaft von beiden raus. Und wenn man auch diesen Gegner im Halbfinale schlagen würde, dann geht man ganz sicher nicht als Außenseiter ins Endspiel", so der 63-Jährige: "Daher halte ich es nach wie vor für realistisch, dass diese Bayern-Mannschaft die Champions League gewinnen kann."

Dennoch plädiert Matthäus weiterhin für eine baldige Trennung von Trainer Thomas Tuchel beim Rekordmeister. Er habe ja schon als Sky-Experte gesagt, "dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht. Thomas Tuchel erreicht das Team nicht mehr. Daher wäre Hermann Gerland für mich für diese kurze Zeit die Idealbesetzung, denn er kann die Stimmung drehen."

Den zweiten deutschen Viertelfinalisten Borussia Dortmund sieht er im Duell mit Atletico Madrid ebenfalls nicht chancenlos. Atletico sei zwar "unbequem und kampfstark", und verfüge über "sehr viel Erfahrung". Aber der BVB habe schon in einer "Mördergruppe" Paris St. Germain, Newcastle und den AC Mailand hinter sich gelassen, sagte Matthäus: "Also ist es auch kein Ding der Unmöglichkeit, dass man gegen Atletico weiterkommt."