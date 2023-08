Medien: Roma will Leverkusens Azmoun ausleihen

Anzeige

Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen steht offenbar unmittelbar bevor. Die AS Rom will nach übereinstimmenden Berichten italienischer Medien Stürmer Sardar Azmoun vom Fußball-Bundesligisten ausleihen. Der iranische Nationalspieler soll beim Serie-A-Klub des portugiesischen Startrainers Jose Mourinho schon in den nächsten Tagen den Medizincheck absolvieren.

Die Römer, die in der vergangenen Saison Leverkusen im Halbfinale der Europa League ausgeschaltet hatten, wollen Azmoun als Ersatz für Tammy Abraham verpflichten. Der Brite hat einen Kreuzbandriss erlitten. Azmoun war im Januar 2022 von Zenit Sankt Petersburg zu Bayer gewechselt.

Laut Gazzetta dello Sport verhandelt die Roma auch mit dem englischen Klub FC Chelsea wegen einer Verpflichtung des Belgiers Romelu Lukaku, der in der vergangenen Saison an Inter Mailand ausgeliehen war.