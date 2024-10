Mit Wirtz, ohne Xhaka: Große Bayer-Rotation in der Bretagne

Trainer Xabi Alonso von Double-Gewinner Bayer Leverkusen rotiert im Champions-League-Auswärtsspiel bei Stade Brest (18.45 Uhr/DAZN) kräftig durch. Der Spanier verändert seine Mannschaft im Vergleich zum 2:1-Erfolg in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt auf insgesamt acht Positionen, Offensivstar Florian Wirtz rückt nach vollständig auskurierter Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk wieder in die Startelf. Patrik Schick ersetzt im Sturmzentrum Torjäger Victor Boniface, der nach seinem Autounfall nicht mit nach Frankreich gereist war.

Dafür nehmen unter anderem Kapitän Lukas Hradecky sowie Anführer Granit Xhaka zunächst auf der Bank Platz. Das gilt auch für Nationalspieler Robert Andrich und Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong.

Im Tor kommt Matej Kovar zum Einsatz, auf der rechten Abwehrseite der bisher kaum berücksichtigte Franzose Nordi Mukiele. Im defensiven Mittelfeld starten Aleix Garcia und Exequiel Palacios.

Die Werkself strebt im dritten Spiel den dritten Sieg an. Auch die Franzosen sind mit zwei Erfolgen in die Königsklassen-Saison gestartet. Die Partie wird im Stadion des Zweitligisten En Avant de Guingamp ausgetragen, da die Arena in Brest die Auflagen der UEFA für Spiele der Königsklasse nicht erfüllt.