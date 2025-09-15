Möller: BVB hat in Turin "gute Chancen"

Der frühere Fußball-Weltmeister Andreas Möller traut Borussia Dortmund einen erfolgreichen Auftakt in der Champions League zu. "Stand heute ist Juventus Turin für mich keine Mannschaft, die alles in Grund und Boden spielt, Borussia Dortmund muss keine Angst haben", sagte Möller, der in seiner Karriere für beide Teams gespielt hatte, in einem kicker-Interview: "Klar, Juve ist kein einfacher Gegner, aber der BVB hat gute Chancen."

Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim italienischen Rekordmeister aus Turin erwartet er ein Duell "auf Augenhöhe". Für den BVB ist es nach den Bundesligaspielen in St. Pauli und Heidenheim sowie gegen Union Berlin die härteste Prüfung der noch jungen Saison.

Möller, der mit dem BVB 1997 die Champions League gewann, sieht den Dortmunder Trainer Niko Kovac in einer Schlüsselposition. Die Mannschaft sei "gut zusammengestellt" und habe "Potenzial", sagte der Weltmeister von 1990 und Europameister von 1996: "Niko Kovac weiß als Ex-Spieler, wo er die Hebel ansetzen muss, um die Mannschaftsteile zusammenzufügen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl herzustellen."