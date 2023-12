Musiala: Champions-League-Triumph als "großes Ziel"

Anzeige

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala will mit dem FC Bayern nach dem größtmöglichen Titel greifen. "Die Champions League ist einfach der wichtigste Titel im Vereinsfußball", sagte der 20-Jährige der Abendzeitung: "Diesen Titel zu gewinnen, ist ein großes Ziel von mir."

Gerade das kommende Finale im Londoner Wembley-Stadion wäre für ihn persönlich ein ganz besonderes, "da ich in London aufgewachsen bin", so Musiala: "Wir werden als Team alles geben, aber auf dem Niveau ist auch Tagesform entscheidend und dass alle Spieler fit und gesund bleiben." Zu den größten Konkurrenten in der Königsklasse zählt Musiala Titelverteidiger Manchester City und Rekordsieger Real Madrid, aber auch den wiedererstarkten FC Arsenal.

Beim FC Bayern, so der Offensivspieler, fühle er sich auch unter Trainer Thomas Tuchel pudelwohl. "Ich bekomme super Input von Thomas und seinem Team. Er arbeitet im Detail und gibt mir viele Tipps, damit ich mich verbessern kann, das gefällt mir."

Ein Grund, seinen bis 2026 laufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern? Noch sei er da "ganz entspannt", betonte Musiala, der sich auch im Team sehr wohl fühle - auch dank des neuen Partners in der Offensive. "Mit Harry Kane", betonte Musiala, "haben wir einen überragenden Torjäger bekommen, mit dem ich super kombinieren kann."