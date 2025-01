Muskelfaserriss: Bayern vorerst ohne Davies

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss auf Linksverteidiger Alphonso Davies verzichten. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, erlitt der 24-Jährige bei der 0:3-Niederlage in der Champions League bei Feyenoord Rotterdam einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel. Davies wird damit laut Verein "vorerst fehlen".

Der Kanadier ist somit für das Topspiel bei Bayer Leverkusen am 15. Februar sowie für die beiden möglichen Play-off-Spiele in der Königsklasse zwischen dem 11. und 18. Februar fraglich. Als Ersatz für Davies steht Raphael Guerreiro parat, der auch nach der Verletzung am Mittwoch für Davies in die Partie kam.