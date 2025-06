Nach CL-Finale: 79 weitere Festnahmen in Paris

Im Zuge der Feierlichkeiten rund um den Champions-League-Triumph von Paris Saint-Germain sind in der französischen Haupstadt in der Nacht von Sonntag auf Montag weitere 79 Personen festgenommen worden. Das teilte der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nuñez mit. PSG war nach dem 5:0-Finaltriumph gegen Inter Mailand am Sonntag aus München zurückgekehrt und hatte daraufhin auf den Champs-Elysées, bei Präsident Emmanuel Macron im Elysée-Palast und im Prinzenpark gefeiert.

Man habe daraufhin in der Nacht "ein Wiederaufleben von Personen gesehen, die von böswilliger Absicht getrieben waren, die nicht wirklich Fans von Paris Saint-Germain waren", sagte Nuñez beim Hörfunksender RTL. Demnach haben unter anderem auf den Champs-Elysées Gruppen für Unruhe gesorgt und versucht, "Geschäfte zu beschädigen".

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte es in Paris 491 Festnahmen gegeben. Überschattet worden war der erste Sieg von PSG in der Königsklasse zudem von zwei Todesfällen. In Dax im Südwesten Frankreichs wurde ein 17-Jähriger bei landesweiten Feiern am Samstagabend erstochen, in Paris wurde ein Mann, der auf einem E-Roller unterwegs war, von einem Auto angefahren.