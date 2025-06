Nach historischer Finalpleite: Inter will Inzaghi halten

Der italienische Fußball-Spitzenklub Inter Mailand will trotz der höchsten Niederlage einer Mannschaft in einem Champions-League-Endspiel an Trainer Simone Inzaghi festhalten. "Es war ein schlechter Abend, an dem uns der Gegner in allen Belangen überlegen war, aber das darf unsere Saison nicht zunichte machen", sagte Präsident Giuseppe Marotta nach dem 0:5 (0:2) gegen Paris Saint-Germain bei Sky.

Marotta kündigte für die kommende Woche ein Treffen mit Inzaghi an. "Er hat noch ein Jahr Vertrag, wir werden sprechen, aber das erfolgt unabhängig von diesem Finale, es ändert für uns nichts", betonte er.

Inzaghi selbst hatte seine Zukunft nach der schweren Niederlage abermals offengelassen. "Ich finde es sinnlos, heute über die Zukunft von Inzaghi zu sprechen", betonte der Inter-Coach und fügte an: "Jetzt müssen wir uns in aller Ruhe Gedanken machen." Dann gelte es abzuklären, "ob dies meine letzte Partie mit Inter ist oder nicht. Der Verein hat uns immer nahe gestanden", sagte Inzaghi, der mit Inter schon das Endspiel 2023 verloren hatte (0:1 gegen Manchester City).

Die Gazzetta dello Sport kommentierte: "In den nächsten Tagen, die nötig sind, um die große Enttäuschung zu überwinden, wird sich zeigen, welches Gefühl in Inzaghis Herz überwiegen wird: Der Wunsch, es mit den Nerazzurri noch einmal zu versuchen, oder das Gefühl, dass eine Phase zu Ende ist."

Angeblich winkt dem 49-Jährigen ein millionenschweres Angebot vom saudi-arabischen Klub Al-Hilal. "Es wird eine Frage der Motivation und des Projekts sein, auch weil der Neustart nach der schlimmsten Niederlage der Geschichte in einem Champions-League-Finale für Inzaghi nicht gerade einfach ist", schrieb der Corriere dello Sport.

Laut Gazzetta will Inzaghi für seine mögliche fünfte Saison in Mailand klare Bedingungen stellen. So fordert er angeblich eine Vertragsverlängerung bis 2028 und eine Gehaltserhöhung von fünf Millionen auf 6,5 Millionen Euro plus Boni und massivere Investitionen für den Erwerb neuer Spieler.