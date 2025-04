Nicht "auf Krawall": Eberl mahnt zur Geduld

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat die Spieler des Rekordmeisters vor dem Champions-League-Rückspiel bei Inter Mailand zur Geduld gemahnt. "Wir sollten nicht den Fehler machen, blind und mit aller Macht zu versuchen, in den ersten 15 Minuten das Tor zu machen", sagte Eberl vor dem Abflug der Bayern nach Italien.

Man dürfe nicht "auf Krawall" nach vorne spielen, mahnte der 51-Jährige mit Blick auf den 1:2-Rückstand der Münchner vor der Viertelfinal-Partie im San Siro am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Schließlich mache es jedes Gegentor "nochmal schwieriger, den Rückstand aufzuholen".

Überhaupt brauche die Mannschaft "Charakter und Mentalität, aber das hat sie", sagte Eberl, der auch gegen ein mögliches Elfmeterschießen keine Einwände hätte. "Es gab schon mal in Mailand ein Elfmeterschießen, was nicht so unwichtig war", sagte er in Anspielung auf den Final-Triumph der Münchner im San Siro 2001: "Egal wie, Hauptsache weiter."