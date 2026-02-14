- Anzeige -
Champions League

Olympiakos Piräus vs. Bayer Leverkusen heute live: Wer überträgt die Champions League im TV, Stream? Halbzeit 0:0

  • Aktualisiert: 18.02.2026
  • 22:03 Uhr
  • ran.de
Im Hinspiel der Zwischenrunde in der Champions League ist Bayer Leverkusen zu Gast bei Olympiakos Piräus. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Update, 22:02 Uhr: Leverkusen im VAR-Glück

Zur Pause steht es zwischen Piräus und Leverkusen in einem munteren Spiel noch 0:0. Nach druckvollem Beginn der Griechen übernahmen die Rheinländer nach und nach die Initiative und hatten mehrere gute Chancen zur Führung. Einmal retteten Tzolakis und die Latte (28.), ehe Poku nur kurz danach im Eins-gegen-Eins mit Tzolakis das lange Eck verfehlte (31.). Eine sehr lange Verletzungspause - Pirola und Retsos rasselten mit den Köpfen ineinander - unterbrach den Sturmlauf der Werkself anschließend, ehe El Kaabi nach einem sehr fahrig verteidigten Freistoß kurz vor der Pause zum vermeintlichen 1:0 einköpfte (45.), das vom VAR wegen einer Abseitsstellung allerdings einkassiert wurde. Insgesamt geht das Remis als Zwischenstand also trotz leichtem Übergewicht der Rheinländer in Ordnung.

CL: Piräus vs. Leverkusen hier im Liveticker

Update, 20:05 Uhr: Aufstellungen da

Piräus: Tzolakis - Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega - Mouzakitis, Hezze, Gelson Martins, Taremi, Daniel Podence - El Kaabi

Leverkusen: Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba - Aleix Garcia, Palacios, Vazquez, Maza, Grimaldo, Poku - Schick

Champions League: So seht ihr Bayer Leverkusen heute im TV und Stream

Mit Platz 16 nach der Ligaphase der Champions League muss Bundesligist Bayer Leverkusen nun schon in der Zwischenrunde der Königsklasse wieder ran.

Die Rheinländer bekommen es dabei mit dem griechischen Meister Olympiakos Piräus zu tun, bestreiten das Hinspiel auswärts bei hitziger Atmosphäre im Stadion Georgios Karaiskakis.

Für Leverkusen ergibt sich dadurch die Chance zur Revanche. Denn schon während der Ligaphase gab es das Duell der Werkself bei Olympiakos Piräus.

Vor ziemlich genau einem Monat musste sich das Team von Kasper Hjulmand in Piräus mit 0:2 geschlagen geben. Costinha und Mehdi Taremi trafen in dieser Begegnung schon vor der Pause zum Sieg der Griechen.

Olympiakos Piräus vs. Bayer Leverkusen  heutelive im TV & Stream: Wann findet das Spiel statt?

Olympiakos vs. Leverkusen heute live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Olympiakos Piräus und Bayer Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen.

Leverkusen bei Olympiakos: Wer überträgt  heute live im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.

Champions League heute live: Wo kann ich Piräus gegen Bayer im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

B04 bei Olympiakos: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Champions League heute live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: Olympiakos Piräus - Bayer Leverkusen
  • Datum und Uhrzeit: 18. Februar 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Jose Luis Mendilibar (Olympiakos Piräus), Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
