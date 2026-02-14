Champions League
Olympiakos Piräus vs. Bayer Leverkusen heute live: Wer überträgt die Champions League im TV, Stream? Halbzeit 0:0
- Aktualisiert: 18.02.2026
- 22:03 Uhr
Im Hinspiel der Zwischenrunde in der Champions League ist Bayer Leverkusen zu Gast bei Olympiakos Piräus. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Update, 22:02 Uhr: Leverkusen im VAR-Glück
Zur Pause steht es zwischen Piräus und Leverkusen in einem munteren Spiel noch 0:0. Nach druckvollem Beginn der Griechen übernahmen die Rheinländer nach und nach die Initiative und hatten mehrere gute Chancen zur Führung. Einmal retteten Tzolakis und die Latte (28.), ehe Poku nur kurz danach im Eins-gegen-Eins mit Tzolakis das lange Eck verfehlte (31.). Eine sehr lange Verletzungspause - Pirola und Retsos rasselten mit den Köpfen ineinander - unterbrach den Sturmlauf der Werkself anschließend, ehe El Kaabi nach einem sehr fahrig verteidigten Freistoß kurz vor der Pause zum vermeintlichen 1:0 einköpfte (45.), das vom VAR wegen einer Abseitsstellung allerdings einkassiert wurde. Insgesamt geht das Remis als Zwischenstand also trotz leichtem Übergewicht der Rheinländer in Ordnung.
Update, 20:05 Uhr: Aufstellungen da
Piräus: Tzolakis - Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega - Mouzakitis, Hezze, Gelson Martins, Taremi, Daniel Podence - El Kaabi
Leverkusen: Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba - Aleix Garcia, Palacios, Vazquez, Maza, Grimaldo, Poku - Schick
Champions League: So seht ihr Bayer Leverkusen heute im TV und Stream
Mit Platz 16 nach der Ligaphase der Champions League muss Bundesligist Bayer Leverkusen nun schon in der Zwischenrunde der Königsklasse wieder ran.
Die Rheinländer bekommen es dabei mit dem griechischen Meister Olympiakos Piräus zu tun, bestreiten das Hinspiel auswärts bei hitziger Atmosphäre im Stadion Georgios Karaiskakis.
- Highlights der Champions League - u.a. Piräus vs. Leverkusen - Mi. ab 23:30 Uhr hier im Joyn-Stream schauen
Für Leverkusen ergibt sich dadurch die Chance zur Revanche. Denn schon während der Ligaphase gab es das Duell der Werkself bei Olympiakos Piräus.
Vor ziemlich genau einem Monat musste sich das Team von Kasper Hjulmand in Piräus mit 0:2 geschlagen geben. Costinha und Mehdi Taremi trafen in dieser Begegnung schon vor der Pause zum Sieg der Griechen.
Olympiakos Piräus vs. Bayer Leverkusen heutelive im TV & Stream: Wann findet das Spiel statt?
- Spiel: Olympiakos Piräus - Bayer Leverkusen
- Wettbewerb: Champions League; Zwischenrunde
- Datum: 18. Februar 2026
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: Georgios Karaiskakis (Piräus)
Olympiakos vs. Leverkusen heute live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen Olympiakos Piräus und Bayer Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen.
Leverkusen bei Olympiakos: Wer überträgt heute live im Pay-TV?
Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.
Champions League heute live: Wo kann ich Piräus gegen Bayer im Livestream sehen?
Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.
B04 bei Olympiakos: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?
Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.
