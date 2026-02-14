Zur Pause steht es zwischen Piräus und Leverkusen in einem munteren Spiel noch 0:0. Nach druckvollem Beginn der Griechen übernahmen die Rheinländer nach und nach die Initiative und hatten mehrere gute Chancen zur Führung. Einmal retteten Tzolakis und die Latte (28.), ehe Poku nur kurz danach im Eins-gegen-Eins mit Tzolakis das lange Eck verfehlte (31.). Eine sehr lange Verletzungspause - Pirola und Retsos rasselten mit den Köpfen ineinander - unterbrach den Sturmlauf der Werkself anschließend, ehe El Kaabi nach einem sehr fahrig verteidigten Freistoß kurz vor der Pause zum vermeintlichen 1:0 einköpfte (45.), das vom VAR wegen einer Abseitsstellung allerdings einkassiert wurde. Insgesamt geht das Remis als Zwischenstand also trotz leichtem Übergewicht der Rheinländer in Ordnung.

Im Hinspiel der Zwischenrunde in der Champions League ist Bayer Leverkusen zu Gast bei Olympiakos Piräus. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Leverkusen : Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba - Aleix Garcia, Palacios, Vazquez, Maza, Grimaldo, Poku - Schick

Piräus : Tzolakis - Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega - Mouzakitis, Hezze, Gelson Martins, Taremi, Daniel Podence - El Kaabi

Champions League: So seht ihr Bayer Leverkusen heute im TV und Stream

Mit Platz 16 nach der Ligaphase der Champions League muss Bundesligist Bayer Leverkusen nun schon in der Zwischenrunde der Königsklasse wieder ran.

Die Rheinländer bekommen es dabei mit dem griechischen Meister Olympiakos Piräus zu tun, bestreiten das Hinspiel auswärts bei hitziger Atmosphäre im Stadion Georgios Karaiskakis.

Für Leverkusen ergibt sich dadurch die Chance zur Revanche. Denn schon während der Ligaphase gab es das Duell der Werkself bei Olympiakos Piräus.

Vor ziemlich genau einem Monat musste sich das Team von Kasper Hjulmand in Piräus mit 0:2 geschlagen geben. Costinha und Mehdi Taremi trafen in dieser Begegnung schon vor der Pause zum Sieg der Griechen.