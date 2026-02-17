Borussia Dortmund schlägt Atalanta mit einer überzeugenden Leistung und bringt sich damit auf Kurs Achtelfinale in der Champions League. ran zeigt die Noten der BVB-Stars. Von Justin Kraft Borussia Dortmund hat sich in der Champions League in eine gute Ausgangslage für den Einzug ins Achtelfinale gebracht. Gegen Atalanta gelang dem BVB ein überzeugender 2:0-Sieg. Niko Kovac musste dabei einige Ausfälle verkraften und unter anderem Niko Schlotterbeck sowie Niklas Süle ersetzen. In der improvisierten Dreierkette starteten deshalb Waldemar Anton, Ramy Bensebaini und der junge Luca Reggiani. CL-Highlights immer mittwochs ab 23 Uhr auf Joyn streamen Auch in veränderter Formation bleiben die Schwarzgelben defensiv aber stabil – und offensiv reichen wenige Momente zum verdienten Sieg. ran hat die Noten und Einzelkritiken der BVB-Stars.

- Anzeige -

- Anzeige -

Gregor Kobel Hat in der gesamten Partie nicht wirklich etwas zu tun. In der 89. Minute muss er mal einen Ball fangen, der eher wie ein Rückpass ist. ran-Note: 3

- Anzeige -

- Anzeige -

Luca Reggiani Unglückliches Foul in der 18. Minute, das zu einer frühen Gelben Karte führt. Reggiani kommt einen Bruchteil einer Sekunde zu spät. Spielt danach aber total souverän und gewinnt einige gute Zweikämpfe oder blockt Abschlüsse. Ein starker Auftritt angesichts des schwierigen Starts in die Partie - insbesondere, da der 18-Jährige sein Startelfdebüt feierte. ran-Note: 2

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Waldemar Anton Lässt sich in der 21. Minute übel abkochen, als Atalanta das erste Mal gefährlich durchbricht. Sieht gegen Zalewski alt aus. Hat nur wenige Minuten später erneut riesige Probleme mit Zalewski, der ihn auswackelt. Auch wenn die Entscheidung des Schiedsrichters richtig ist, hat er Glück, als er versehentlich einen Gegenspieler im Gesicht trifft, dass es keine Strafe gibt. Holt sich zu Beginn der zweiten Halbzeit Gelb, als er sich wieder überrumpeln lässt. Hat erneut Glück, als er im Strafraum unclever in den Zweikampf geht und es keinen Elfmeter gibt. Der einzige BVB-Spieler, der konstant Unsicherheit reinbringt. ran-Note: 5

Ramy Bensebaini Lässt hinten nichts anbrennen und gewinnt fast alle seine Zweikämpfe. Mit dem Ball hat er einige gute Ideen und spielt so den einen oder anderen längeren Pass erfolgreich ins Angriffsdrittel. Sehr starke Grätsche in der 63. Minute. ran-Note: 1

- Anzeige -

Julian Ryerson Macht genau da weiter, wo er am Wochenende aufgehört hat: Seine erste Flanke findet den Kopf von Guirassy und es steht 1:0 (3.). Auch defensiv sehr stark, als Atalanta besser ins Spiel findet. Im zweiten Durchgang auch mal in zentraleren Räumen unterwegs, wo er im Kombinationsspiel einige gute Aktionen hat. ran-Note: 2

- Anzeige -

Jobe Bellingham Macht ein sehr souveränes und ordentliches Spiel. Hat keine großen Highlights, gewinnt aber viele kleine Zweikämpfe und macht mit dem Ball kaum Fehler. ran-Note: 3

- Anzeige -

HSV: Über 450 Spielernamen! Sondertrikot für besonderes Jubiläum

- Anzeige -

Felix Nmecha Wieder ein sehr guter Auftritt des Mittelfeldspielers. Befreit sich mehrfach klug aus dem Pressingdruck und löst mit kurzen Dribblings oder Hackentricks die Mannorientierungen auf. Offensiv manchmal etwas unglücklich in der Entscheidungsfindung. Trotzdem ungemein wichtig für die Grundkontrolle, die Dortmund in den meisten Spielphasen hat. ran-Note: 2

- Anzeige -

Daniel Svensson Ordentlicher Auftritt des Linksverteidigers. Spielt ein paar gute Tiefenbälle, ist aber nicht so stark eingebunden wie er es in dieser Saison schon mal war. Defensiv hier und da mit kleineren Schwächen, aber ohne große Fehler. Wichtige Klärung in der 72. Minute bei einem Konter der Gäste. ran-Note: 3

Maximilian Beier Überragender Start des Angreifers. Zieht mit seinen Läufen Räume für seine Mitspieler frei, bietet sich selbst klug an und ist ein Unruhestifter für die Mannorientierungen von Atalanta. Gefährlicher Abschluss in der 16. Minute, erzielt das 2:0 nach gutem Lauf kurz vor der Pause. Spult ein riesiges Laufpensum auf der rechten Seite ab und hilft seinem Team dadurch auch defensiv sehr weiter. ran-Note: 2

- Anzeige -

- Anzeige -

Julian Brandt Hat in der ersten Halbzeit zwei sehr starke Pässe im Angriffsdrittel, die jeweils zu großen Chancen führen können. Ein Spieler mit seinem Selbstverständnis und seinen Qualitäten müsste aber noch dominanter auftreten. Hat zu wenig Kontakte und zu wenig Aktionen, auch wenn einige davon sehr gut sind. Verpasst aus kurzer Distanz das 3:0 nach einer Ecke (67.). ran-Note: 3

Serhou Guirassy Von drei Gegenspielern umzingelt, lässt sich Guirassy nicht beeindrucken und köpft das frühe 1:0 für den BVB (3.). Bereitet das 2:0 von Beier mit gutem Auge vor (43.). Immer wieder wichtig als Anspielstation, um Bälle festzumachen und das Pressing von Atalanta zu brechen. ran-Note: 2

- Anzeige -

Die Einwechselspieler des BVB Karim Adeyemi (ab der 69. für Beier): Ein guter Steckpass auf Bellingham, ein sehr guter Laufweg in die Tiefe, der nicht belohnt wird. ran-Note: 3 Carney Chukwuemeka (ab der 69. für Brandt): Unglücklicher und gefährlicher Ballverlust direkt zum Start. Danach erstmal defensiv involviert, wo er Svensson gut unterstützt. Verpasst einen Tiefenball, der Adeyemi frei vor das Tor geschickt hätte. ran-Note: 3 Marcel Sabitzer (ab der 83. für Nmecha): Keine Bewertung. Fabio Silva (ab der 83. für Guirassy): Keine Bewertung.