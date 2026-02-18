- Anzeige -
Norwegen-Märchen geht weiter

Champions League: Bodo/Glimt gelingt nächste Sensation - DFB-Star trifft für Newcastle

  • Aktualisiert: 18.02.2026
  • 23:29 Uhr
  • SID

Newcastle United steht kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Inter Mailand geht mit überraschender Hypothek ins Rückspiel.

Vorjahresfinalist Inter Mailand droht in der Champions League das frühe Aus. Der italienische Vizemeister um Nationalspieler Yann Aurel Bisseck verlor das Play-off-Hinspiel beim norwegischen Außenseiter FK Bodö/Glimt mit 1:3 (1:1) und steht vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) im Kampf um das Achtelfinale nun mächtig unter Zugzwang.

Francesco Pio Esposito (30.) gelang für die Mailänder am Mittwochabend lediglich der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich. Sondre Brunstad Fet (20.) hatte die Gastgeber zuerst in Führung gebracht, nach der Pause schlug Bodö/Glimt dann binnen drei Minuten doppelt zu: Jens Petter Hauge (61.) stellte auf 2:1, Kasper Högh (64.) erhöhte.

Für Bodö/Glimt ist es der nächste Achtungserfolg auf der großen CL-Bühne. Der Klub steht erstmals in der K.o.-Phase der Champions League und hatte in dieser Saison bereits Pep Guardiolas Manchester City vor eigenem Publikum auf dem Kunstrasen im Aspmyra Stadion in Bodö mit 3:1 bezwungen. Auch Atlético Madrid (1:2) hatte Ende Januar vor eigenem Publikum das Nachsehen gehabt, Borussia Dortmund war im Dezember beim 2:2 gegen die Norweger ins Straucheln geraten.

DFB-Star trifft für Newcastle – Atletico verspielt zweimal Führung

Newcastle United kann nach einer Torshow von Offensivspieler Anthony Gordon für das Achtelfinale der Champions League planen. Die Mannschaft von Teammanager Eddie Howe gewann das Play-off-Hinspiel bei Qarabag Agdam mit 6:1 (5:0) und verschaffte sich eine äußerst komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) im Norden Englands.

Nationalspieler Malick Thiaw (8.) traf in der turbulenten Anfangsphase per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:0 für den Premier-League-Klub. Zum großen Matchwinner avancierte aber Gordon: Der Stürmer (3., 32./Handelfmeter, 33., 45.+1/Foulelfmeter) schnürte im ersten Abschnitt einen Viererpack, für den 24-Jährigen waren es die Tore sieben bis zehn in der laufenden Champions-League-Saison. Er überflügelte damit Vereinsikone Alan Shearer (6) und ist nun alleiniger Königsklassen-Rekordtorschütze Newcastles. Im zweiten Abschnitt stellte Jacob Murphy (72.) nach dem Ehrentreffer von Elwin Jafargulijew (55.) den alten Abstand wieder her.

Die Gäste dominierten die Partie und erspielten sich frühzeitig zahlreiche Möglichkeiten, Qarabag setzte offensiv kaum Akzente. Gordon (14.) vergab aus bester Position zunächst eine höhere Führung, ehe er wenig später mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung sorgte. Dem vierten Treffer ging ein Ballgewinn von Nationalspieler Nick Woltemade voraus.

Atletico Madrid verspielte beim 3:3 (2:0) beim FC Brügge zweimal eine Führung und damit eine bessere Ausgangslage im Kampf um die Runde der letzten 16. Julian Alvarez (8.) traf früh per Handelfmeter, Ademola Lookman (45.+4) erhöhte kurz vor der Pause.

Die Belgier kamen durch Raphael Onyedika (51.) und U21-Nationalspieler Nicolo Tresoldi (60.) zurück, ehe ein Eigentor von Joel Ordonez (79.) die Gäste erneut in Front brachte. Doch Ex-Düsseldorfer Christos Tzolis glich kurz vor Schluss (89.) zum 3:3 aus.

