Champions League
Olympiakos Piräus vs. Bayer Leverkusen heute live: Wer zeigt die Champions League im TV, Stream & Ticker?
- Aktualisiert: 18.02.2026
- 16:13 Uhr
- ran.de
Im Hinspiel der Zwischenrunde in der Champions League ist Bayer Leverkusen zu Gast bei Olympiakos Piräus. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Mit Platz 16 nach der Ligaphase der Champions League muss Bundesligist Bayer Leverkusen nun schon in der Zwischenrunde der Königsklasse wieder ran.
Die Rheinländer bekommen es dabei mit dem griechischen Meister Olympiakos Piräus zu tun, bestreiten das Hinspiel auswärts bei hitziger Atmosphäre im Stadion Georgios Karaiskakis.
- Highlights der Champions League - u.a. Piräus vs. Leverkusen - Mi. ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen
Für Leverkusen ergibt sich dadurch die Chance zur Revanche. Denn schon während der Ligaphase gab es das Duell der Werkself bei Olympiakos Piräus.
Vor ziemlich genau einem Monat musste sich das Team von Kasper Hjulmand in Piräus mit 0:2 geschlagen geben. Costinha und Mehdi Taremi trafen in dieser Begegnung schon vor der Pause zum Sieg der Griechen.
Olympiakos Piräus vs. Bayer Leverkusen heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?
- Spiel: Olympiakos Piräus - Bayer Leverkusen
- Wettbewerb: Champions League; Zwischenrunde
- Datum: 18. Februar 2026
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: Georgios Karaiskakis (Piräus)
Olympiakos vs. Leverkusen heute live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen Olympiakos Piräus und Bayer Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen.
Externer Inhalt
Bayer Leverkusen gastiert bei Olympiakos: Wer zeigt das Champions-League-Spiel heute live im Pay-TV?
Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.
Champions League heute live: Wo kann ich Olympiakos Piräus gegen Bayer Leverkusen im Livestream sehen?
Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.
Leverkusen gastiert bei Olympiakos: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?
Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Champions League heute live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung von Olympiakos vs. Bayer Leverkusen
- Begegnung: Olympiakos Piräus - Bayer Leverkusen
- Datum und Uhrzeit: 18. Februar 2026; 21:00 Uhr
- Trainer: Jose Luis Mendilibar (Olympiakos Piräus), Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen)
- Free-TV: -
- Pay-TV: DAZN
- Livestream: DAZN
- Liveticker: ran.de