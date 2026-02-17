Borussia Dortmund - Emotionale Botschaft beim Torjubel: Serhou Guirassy trauert um Nichte

Serhou Guirassy lieferte beim 2:0-Erfolg des BVB über Atalanta Bergamo eine Gala ab. Nach seinem Führungstreffer zeigte er eine emotionale Botschaft. Innerlich trauerte der Stürmer.

Erst eiskalt, dann hochemotional: Stürmer Serhou Guirassy von Borussia Dortmund hat sein Tor beim 2:0 (2:0)-Sieg im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo seiner verstorbenen Nichte Aissata gewidmet.

"Ja, es ist so, wir haben eine sehr traurige Nachricht in unserer Familie erhalten", sagte Guirassy nach Abpfiff bei Prime Video: "Und zwar ist jemand verstorben."

BVB-Noten gegen Atalanta Bergamo: Guirassy überragt alle

Nach seinem Führungstreffer hatte der 29-Jährige in der 3. Minute sein Trikot hochgezogen, auf einem gelben Unterziehshirt stand die emotionale Botschaft.