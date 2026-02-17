Bei Sieg gegen Atalanta
Borussia Dortmund - Emotionale Botschaft beim Torjubel: Serhou Guirassy trauert um Nichte
- Aktualisiert: 18.02.2026
- 06:32 Uhr
- SID
Serhou Guirassy lieferte beim 2:0-Erfolg des BVB über Atalanta Bergamo eine Gala ab. Nach seinem Führungstreffer zeigte er eine emotionale Botschaft. Innerlich trauerte der Stürmer.
Erst eiskalt, dann hochemotional: Stürmer Serhou Guirassy von Borussia Dortmund hat sein Tor beim 2:0 (2:0)-Sieg im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo seiner verstorbenen Nichte Aissata gewidmet.
"Ja, es ist so, wir haben eine sehr traurige Nachricht in unserer Familie erhalten", sagte Guirassy nach Abpfiff bei Prime Video: "Und zwar ist jemand verstorben."
Nach seinem Führungstreffer hatte der 29-Jährige in der 3. Minute sein Trikot hochgezogen, auf einem gelben Unterziehshirt stand die emotionale Botschaft.
Champions League: Botschaft von Serhou Guirassy übersetzt
"Aissata Guirassy. Möge er sie in seinem großen Paradies willkommen heißen." Die Nachricht solle seinen älteren Bruder unterstützen, verriet Guirassy. "Wir stehen ihm bei und sind für ihn da."
Zudem schickte er mit einer Geste einen Gruß in den Himmel. "So ist das Leben, man muss stark sein, denn irgendwann sterben wir alle", sagte Guirassy, der auch das 2:0 von Maximilian Beier (42.) vorbereitete und damit zum Matchwinner wurde.