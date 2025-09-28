Pafos-Trainer: "Sind das Aschenputtel der Champions League"

Der zyprische Meister Pafos FC sieht sich im ungleichen Champions-League-Duell mit Bayern München als krasser Außenseiter. "Wir sind jetzt das Aschenputtel des Wettbewerbs. Auf uns setzt wahrscheinlich keiner – und es wirkt vielleicht, als seien wir einfach zu besiegen", sagte Trainer Juan Carlos Carcedo (52) der Bild am Sonntag.

Die Bayern dagegen seien "das formstärkste Team Europas", meinte der Spanier vor dem Aufeinandertreffen zwischen dem Königsklassen-Debütanten und dem sechsmaligen Sieger am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Alphamega Stadium von Limassol. "Trotzdem werden wir das Spiel keinesfalls vorzeitig aufgeben. Denn das wird ein geschichtsträchtiger Abend für die ganze Stadt. Dass der FC Bayern einmal in der Champions League bei uns zu Gast sein würde, war bis vor Kurzem noch völlig unvorstellbar – jetzt wollen wir das einfach nur genießen."

Und die Bayern ärgern. "Wir wollen zu Hause schon mutig sein", sagte Carcedo: "Wir können auch mal pressen, und wir erkennen unsere Chancen für Konter. Auch bei Standards arbeiten wir gut. Natürlich wird alles davon abhängen, welche Möglichkeiten uns Bayern bietet. Aber wieso sollten wir nicht einen perfekten Tag erwischen und vielleicht einen Punkt oder sogar mehr mitnehmen?"

Zum Auftakt bei Olympiakos Piräus glückte ein 0:0 - trotz langer Unterzahl. "In Pafos herrscht gerade eine wunderbare Euphorie", sagte Carcedo über die Stadt, die außerhalb der Urlaubs-Saison rund 50.000 Einwohner hat.

Doch die Unterschiede sind riesig. Der Wert des Pafos-Kaders, von russischen Investoren gepäppelt, wird auf 25,4 Millionen Euro taxiert - jener der Bayern auf 905 Millionen. "In Spanien wären wir vielleicht ein Top-Team in der zweiten Liga oder eines, das in der ersten Liga um den Klassenerhalt spielt", sagte Carcedo: "Aber wir kämpfen gegen jeden Gegner und können an guten Tagen auch in der Champions League wettbewerbsfähig sein."