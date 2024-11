Palhinha verteidigt Stil: "Bayern muss Druck ausüben"

Mittelfeldspieler Joao Palhinha hat die mitunter allzu riskante Spielweise des FC Bayern verteidigt. "Es ist ein Vorteil, so zu pressen", sagte der Portugiese vor dem Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon (21.00 Uhr/DAZN) und betonte: "Eine Mannschaft wie Bayern muss immer Druck ausüben."

Dass es dabei Risiken gebe, sei normal, erklärte Palhinha, "aber wir sind schon viel besser geworden darin. Wir wollen das Spiel kontrollieren, als Spieler möchte ich Druck ausüben - und wir haben die Mannschaft, um das zu tun." Dass die Münchner in der Königsklasse bei Aston Villa (0:1) und beim FC Barcelona (1:4) verloren hätten, "heißt nicht, dass alles falsch war", betonte er.

Seine Bilanz gegen Benfica, ergänzte der langjährige Profi von Stadtrivale Sporting, sei "positiv - und das möchte ich so belassen. Ich habe dort gute Freunde, aber die Freundschaften müssen für dieses Spiel ruhen." Und zwar aus einem ganz speziellen Grund: "Meine Familie sind eher Benfica- als Sporting-Fans, das macht es besonders", sagte der 29-Jährige: "Ich hoffe, es wird ein Spektakel - und Bayern gewinnt."

Benfica, ergänzte er, habe "eine sehr gute Mannschaft in einer guten Situation, aber wir haben auch ein gutes Momentum, das wir aufrecht erhalten wollen". Grundsätzlich sei die Lage bei bei den beiden Rekordmeistern ihrer Länder durchaus vergleichbar. "Wenn du für so einen großen Klub spielst, kommt der Druck automatisch. Jeder weiß, was das bedeutet. Ich denke, dass ich am richtigen Ort bin und bin stolz, hier zu sein und um Titel zu kämpfen."