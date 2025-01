PSG-Hooligans vor Stuttgart-Spiel festgenommen

Vor dem Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) hat die Stuttgarter Polizei 59 französische Hooligans festgenommen. Wie die Behörden mitteilten, seien die Verhaftungen am Dienstag nach Kontrollen in Hotels und an Bahnhöfen durchgeführt worden. "Wer nach Stuttgart reist, um abseits des Rasens Gewaltstraftaten zu begehen, wird aus dem Spiel genommen", sagte Polizeivizepräsident Carsten Höfler.