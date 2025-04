"Das ist Adonis": Kovac schwärmt von Lewandowski

Ein kurzes Anpieksen reichte, schon schwärmte Niko Kovac los. Über Robert Lewandowski noch "Worte zu verlieren", sei eigentlich "nicht nötig", sagte der Trainer von Borussia Dortmund vor dem Wiedersehen - er tat es aber doch. Und wie.

"Er ist ein toller Profi. Ich habe viele gesehen, auch viele gute", sagte Kovac vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Abend (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Barcelona. "Aber er? Er lebt, er isst, er trinkt wie ein Profi, er macht alles, damit er körperlich fit ist." Wer den Doppeltorschützen des Hinspiels (0:4) umarme, merke: "Boah, das ist Adonis!"

Zudem wolle der 36-Jährige "immer gewinnen. Deswegen arbeitet er so akribisch, deswegen ist er so, wie er ist. Jeder Spieler kann sich bei ihm etwas abschauen, was es heißt, als Profi zu leben." Auch die BVB-Spieler: "Wie er läuft, wie er kämpft, wie er spielt - er will diese Champions League noch einmal gewinnen, das sieht man in jeder Sekunde."

Lewandowski hat in dieser Saison elf Tore in elf Champions-League-Einsätzen erzielt, hinzu kommen 25 Treffer in 30 Spielen in der spanischen Liga. Mit Kovac gewann er 2019 bei Bayern München die Meisterschaft und den DFB-Pokal. Gegen den BVB traf er seit seinem Abschied aus Dortmund 2014 in 28 Spielen 29-mal.