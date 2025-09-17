"Etwas Besonderes": Nach 940 Tagen zurück in der Königsklasse

Trainer Dino Toppmöller hofft im ersten Spiel von Eintracht Frankfurt in der Königsklasse seit 940 Tagen gleich auf eine magische Nacht. "Es fühlt sich außergewöhnlich an, mit Eintracht Frankfurt in der Champions League zu spielen - und das ist es auch", sagte der 44-Jährige: "Den Wettbewerb haben wir uns letzte Saison verdient, die Jungs sollen das deshalb ein Stück weit genießen. Diese Message möchte ich ihnen mitgeben."

Partien wie jene am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen Galatasaray Istanbul um Stars wie Leroy Sané seien für den Verein "etwas Besonderes", führte der Coach aus: "Wir wissen um die Besonderheit internationaler Spiele. Europapokalnächte haben nochmal ein anderes Flair." Auch wenn die Auslosung "nicht die leichtesten Gegner" gebracht habe, sei es grundsätzlich der "Anspruch", auch in der Königsklasse Spiele zu gewinnen.

"Vielleicht liegt es uns, dass wir gegen diese großen Topmannschaften spielen, die Underdogs sind und über uns hinauswachsen können", betonte Toppmöller: "Es wird für jeden Einzelnen von uns eine brutal geile Erfahrung. Wir freuen uns extrem auf den Wettbewerb." Diesen wolle man "am liebsten natürlich gewinnen", so der Coach mit einem Schmunzeln: "Aber wir wissen, dass einige Mannschaften da schon nochmal ein anderes Portemonnaie haben."

Gegen Galatasaray fehlen wird neben Rasmus Kristensen auch weiterhin Mario Götze. Der erfahrenste Spieler im Eintracht-Kader soll nach seinen muskulären Problemen wohl am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin zurückkehren.