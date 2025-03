"Kannst du nicht ersetzen": Kompany über Wirtz-Ausfall

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany erwartet im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League durch den Ausfall von Florian Wirtz ein durchaus anderes Bayer Leverkusen. "Er bleibt ein Unterschiedsspieler", sagte der Belgier vor dem Duell am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Rheinland: "Und solche Spieler kannst du nicht 1 zu 1 ersetzen. Das muss man über das Kollektiv schaffen oder mit einer etwas anderen Spielidee."

Wirtz hatte im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Samstag eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk erlitten und wird der Werkself mehrere Wochen fehlen.

Der Rekordmeister will seine Herangehensweise vor dem deutschen Duell allerdings nicht anpassen. "Wir können in unserer Vorbereitung nicht zu viel ändern", sagte Kompany, "es gibt so viele andere Spieler mit Qualität auf dem Platz." Die Bayern hatten das Hinspiel mit 3:0 gewonnen und haben damit beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Kompany warnt trotzdem vor zu viel Gelassenheit, das Rückspiel werde "seine eigene Geschichte" haben, "es wird nicht monoton sein, es wird einiges passieren."