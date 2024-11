"Kein Tourismus": Alonso bei Liverpool-Rückkehr im Fokus

Vielleicht ein Spaziergang oder eine Joggingrunde, aber ganz sicher kein Sightseeing - bei der Rückkehr nach Liverpool steht für Xabi Alonso das Sportliche im Vordergrund. "Für Tourismus ist keine Zeit. Ich kenne die Stadt sehr gut, ich habe es geliebt, aber der Fokus liegt nur auf dem Spiel", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen vor der Champions-League-Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

Natürlich sei es "besonders", nach so vielen Jahren erstmals als Gegner der Reds an die Anfield Road zurückzukehren. "Es fühlt sich großartig an", sagte der Spanier, der von 2004 bis 2009 beim FC Liverpool zum Weltstar gereift war. Es gehe aber nicht um ihn, zudem mache er sich nicht viele Gedanken darüber, wie er von den englischen Fans am Dienstagabend in Anfield empfangen werde.

Vor allem aufgrund seines Treffers beim "Wunder von Istanbul", als Liverpool im Königsklassen-Finale 2005 gegen die AC Mailand noch nach einem 0:3-Pausenrückstand triumphiert hatte, ist Alonso den Anhängern in bester Erinnerung geblieben. "Das war der Beginn von etwas Großem", sagte der heute 42-Jährige. Die Nacht von Istanbul sei für ihn "der ikonischste Moment" mit dem LFC gewesen.

Den Fragen nach einem möglichen Engagement als Trainer in Liverpool in Zukunft wich Alonso jedoch aus. Zudem ließ der Spanier offen, ob er sich in der Vorsaison mit der Rolle als möglicher Nachfolger von Jürgen Klopp beschäftigt hatte. "Zu dieser Zeit war ich sehr konzentriert, ich hatte ein großes Ziel mit den Spielern, und wir waren wirklich darauf konzentriert", sagte Alonso, der sich im Saisonfinale zu Leverkusen bekannt hatte.