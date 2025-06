"Le Triomphe": Pressestimmen zum Champions-League-Finale

Frankreich feiert "die Könige von Europa", Italien weint nach einem "Albtraum" in München: Nach dem Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand (5:0) könnten die Reaktionen kaum unterschiedlicher ausfallen. Die internationalen Pressestimmen:

FRANKREICH

L'Equipe: "L'Art et Le Triomphe!"

Le Parisien: "Nach so vielen Jahren ist Paris endlich König von Europa!"

Le Figaro: "Paris ist magisch. Die Spieler von Luis Enrique, die vor dem Spiel gegen Manchester City Ende Januar für tot gehalten wurden, haben nacheinander Brest, Liverpool, Aston Villa und Arsenal aus dem Weg geräumt, um nach München zu kommen, wo sie den Nerazzurri eine Lektion in Sachen Fußball erteilten. Die triumphierende Pariser Jugend hatte zu viele Argumente. Eine Krönung, die den Stempel von Luis Enrique trägt."

Le Monde: "Paris gewinnt mühelos die Champions League, eine lang ersehnte Krönung."

Liberation: "Die Pariser Mannschaft spielte ein wunderbares Spiel, noch eleganter und brillanter als alles, was es bisher auf europäischer Ebene gegeben hatte."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Inter, ein wahrer Albtraum. Seit gestern ist München für die Inter-Fans nicht mehr das Reich des geliebten Kalle Rummenigge, sondern die Stadt der Schande."

Corriere dello Sport: "PSG demütigt Inter, für Mailand wird das Finale zu einer Katastrophe. An einem lauen Frühsommerabend in München verlässt Inter Mailand in Scherben die wunderschöne Münchner Allianz-Arena."

Tuttosport: "Triple für Luis Enrique. Vor allem in der ersten Halbzeit ist Inter unerkennbar. Inter rettet weder die Würde noch die Ehre. Für die Nerazzurri ist dies eine Pleite, die in die Geschichte eingeht: ein Negativrekord mit der schlimmsten Niederlage in einem Endspiel."

Corriere della Sera: "Das Champions-League-Finale wird zu einem Albtraum für Inter. Nach dem vierten PSG-Tor herrscht im San Siro und auf dem Mailänder Domplatz bestürzte Stille. Große Verbitterung in Mailand nach der Pleite. Die Nerazzurri erleiden einen enormen Schlag. Eine Niederlage, eine Demütigung."

La Repubblica: "Inter erlebt die schlimmste Niederlage bei einem Champions-League-Finale. PSG vernichtet die Mailänder. Die Nerazzurri brechen unter den Hieben der Pariser zusammen. Das ist ein klarer Sieg für PSG; eine Mannschaft, die in keiner Phase des Matchs unter Druck gerät."

SPANIEN

Marca: "Luis Enrique signiert sein Meisterwerk mit einem historischen Vortrag."

Mundo Deportivo: "Monsieur Luis Enrique schenkt Paris die erste Champions League. Er hatte einen Plan und führte ihn mit der nötigen Perfektion aus, um das Ziel zu erreichen, von dem Paris besessen war. Gesagt und getan."

AS: "Das Wunder von Luis Enrique."

El Pais: "Paris, die große Hauptstadt Kontinentaleuropas, wurde auch zum weltweiten Zentrum des Fußballs. Paris Saint-Germain, der einzige Erstligaklub der Stadt seit einem halben Jahrhundert, schleppte seine riesige Fangemeinde nach München und beendete damit auf großartige Weise eine der qualvollsten Sportreisen, die der Fußball je hervorgebracht hat."

ENGLAND

The Times: "PSG erobert doch noch Europa - mit dem höchsten Finalsieg jemals. Die Pariser sind die neuen Könige Europas, nachdem Luis Enriques junge Möchtegerns Inter schön und doch brutal erniedrigen."

Daily Mail: "PSG sind die Könige Europas. Luis Enrique hat Paris Saint-Germain von einem Mode-Klub in einen Fußballverein verwandelt."

The Sun: "Von der Sehnsucht befreit: Französische Giganten werden zum ersten Mal zu Königen Europas gekrönt."

The Telegraph: Jedes Jahr gewinnt jemand die Champions League, aber nur sehr wenige erobern den europäischen Fußball so wie Paris Saint-Germain den Abend in München – mit einer Leistung, die eine Ära prägen kann und zeigt, dass sich das Spiel erneut verändert."

SCHWEIZ

Blick: "Sommers Titel-Traum platzt vor Augen der Familie. Klar. Überraschend klar. PSG führt Inter Mailand in München vor und gewinnt den Champions-League-Final deutlich mit 5:0."

Tagesanzeiger: "PSG demontiert Inter 5:0 und gewinnt erstmals die Champions League. Nie hat jemand einen Final in der Königsklasse überzeugender gewonnen als diese Mannschaft von Luis Enrique – mit jugendlichem Elan beschert sie Inter einen dramatisch schlechten Abend."

Aargauer Zeitung: "Eine Machtdemonstration sondergleichen: Das junge PSG überrollt Inter Mailand und gewinnt die Champions League."