"Mit allen Wassern gewaschen": Hoeneß lobt Atalanta

Mit Maximilian Mittelstädt und Jeff Chabot geht der VfB Stuttgart in die Champions-League-Partie gegen Atalanta Bergamo. Die zuletzt angeschlagenen Defensivspieler kehren gegen den Tabellendritten der italienischen Serie A am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zurück ins Team, wie Trainer Sebastian Hoeneß bestätigte. Ob die Spieler auch von Beginn an auflaufen werden, ließ der 42-Jährige noch offen.

Verzichten muss Hoeneß hingegen auf Jamie Leweling, der sich im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (0:0) an einem Muskel im Oberschenkel verletzte und vorerst ausfällt. Vor Gegner Atalanta hat Hoeneß "größten Respekt. Es ist möglicherweise so, dass sie noch unter dem Radar fliegen. Das finde ich in keiner Weise gerechtfertigt", sagte Hoeneß.

Mit Bergamo treffe der VfB auf ein Team, das "mit allen Wassern gewaschen ist. Wir wissen, dass wir uns mit einer der größten Mannschaften Europas messen dürfen." Nationalspieler Mittelstädt blickte mit "extremer Vorfreude" auf die Partie: "Ein Champions-League-Spiel ist für jeden von uns etwas Besonderes."

Der jüngste 1:0-Sieg in der Königsklasse bei Juventus Turin habe der Mannschaft viel Selbstvertrauen gegeben. "Das hat uns vom Kopf her gestärkt", sagte Mittelstädt. In bislang drei Spielen in der Champions League hat Stuttgart vier Punkte gesammelt und ist damit Tabellen-18. Das noch ungeschlagene Atalanta, das zudem auch noch kein Gegentor kassiert hat, steht nach einem Sieg und zwei Remis mit fünf Punkten auf Rang 17.