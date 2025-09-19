"Nicht gut genug": Gündogan und Galatasaray bedient

Ilkay Gündogan war nach der bitteren Klatsche bedient. "Wir haben sehr einfache Fehler gemacht", haderte der ehemalige Fußball-Nationalspieler nach dem 1:5 (1:3) von Galatasaray Istanbul zum Auftakt der Champions League bei Eintracht Frankfurt am DAZN-Mikrofon: "Es war insgesamt nicht gut genug."

Dabei hatte es zunächst nach einem sehr guten Abend aus türkischer Sicht ausgesehen, früh lagen die Gäste vorne. Doch dann fiel das Spiel des Istanbuler Teams sukzessive auseinander. "Ich glaube, dass wir bis zum 1:1 die klar bessere Mannschaft waren, sogar Chancen hatten, das zweite Tor zu machen", sagte der 34-Jährige: "Dann haben wir das 1:1 bekommen, und man hat schon auf dem Platz gemerkt, dass die Köpfe runter hingen." Das deutliche Ergebnis sei dann "extrem schade".

Trotz des bitteren Starts glaubt Gündogan aber weiter an die Chancen seines Teams in der Königsklasse. "Es war das erste Spiel, wir haben noch sieben weitere. Mein erster Eindruck ist nach wie vor, dass wir eine qualitativ sehr gute Mannschaft haben", sagte der Mittelfeldspieler, der in Istanbul an der Seite des früheren Münchners Leroy Sané spielt: "Wir haben sehr viele Spieler, die auf einem sehr hohen Niveau spielen können. Wir müssen es schaffen, das gemeinsam als Gruppe auf den Platz zu bringen."