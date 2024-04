"Wir packen das!" Dreesen beschwört Geist von Wembley

Anzeige

Jan-Christian Dreesen hat am Ort eines der größten Triumphe in der Vereinsgeschichte von Bayern München den Geist von Wembley 2013 beschworen. "Das ist das wahre Gesicht des FC Bayern!", rief der Vorstandschef Team und Gästen im Grand Ballroom des noblen Hotels The Landmark nach dem 2:2 beim FC Arsenal zu: "Das wollen wir von euch, liebe Mannschaft, noch viel, viel öfter sehen! Dann muss sich jeder in Europa vor uns in Acht nehmen. Natürlich lebt heute der Traum weiter."

Die "besondere" Unterkunft nahe des königlichen Regent's Park, meinte Dreesen, habe der FC Bayern "nicht ohne Grund ausgesucht" - auch beim Coup im Finale der Champions League gegen Dortmund vor bald elf Jahren wohnte der deutsche Fußball-Rekordmeister dort. "Es soll euch inspirieren, liebe Mannschaft, wieder diesen Geist aufleben zu lassen", sagte Dreesen. Im Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse am 17. April gegen die Gunners gelte es, "mit Herz und Leidenschaft zu zeigen, wer der FC Bayern ist. Ihr packt es! Gemeinsam packen wir das!"

Dreesen begann seine Bankettrede angesichts der jüngsten Niederlagen mit dem Spruch: "Totgesagte leben länger." Die Münchner hätten "schwere Wochen in den Knochen", in London aber "ein fantastisches Spiel" gezeigt: "Ihr dürft wirklich stolz auf euch sein, das war ein mehr als verdientes 2:2."

Die Torschützen Serge Gnabry und Harry Kane hob er noch heraus. Gnabry habe sich "nach langer Verletzungspause zurückgekämpft und ein fantastisches Tor gemacht, herzlichen Dank - und von Herzen schnelle Genesung". Gnabry hatte sich im Spiel erneut verletzt. Kane bescheinigte Dreesen einen "wahnsinnig coolen" Elfmeter: "Danke dafür, Harry!"

Dennoch warte im zweiten Vergleich noch "ein ganz schweres Paket" auf die Bayern, warnte Dreesen: "Arsenal ist eine hervorragende Mannschaft."