"Zahlen sprechen für sich": Guardiola adelt Haaland

Teammanager Pep Guardiola vom englischen Fußball-Spitzenklub Manchester City hat seinen Starstürmer Erling Haaland nach dessen nächster Bestmarke in den höchsten Tönen gelobt. "Die Zahlen sprechen für sich und zeigen, wie glücklich wir uns schätzen können, ihn zu haben", sagte der Spanier nach dem 2:0 (0:0)-Sieg seiner Mannschaft in der Champions League gegen den italienischen Meister SSC Neapel.

Haaland hatte dabei sein Team in der 56. Minute in Führung geschossen. Für den Norweger war es sein 50. Treffer im 49. Königsklassen-Spiel - kein anderer Spieler erreichte diese Marke schneller. Der bisher schnellste war der Niederländer Ruud van Nistelrooy (62 Spiele).

Für Guardiola gehört Haaland mittlerweile zu den ganz großen Namen des Fußballs. "Neben den beiden Giganten der letzten 15 bis 20 Jahre, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, ist nun auch Erling dabei. Was seine Torquote angeht, ist er unglaublich", sagte der City-Coach. Und deshalb sei für Haaland auch Ronaldos Königsklassen-Rekord von 140 Treffern zu knacken. "Wenn er noch zehn bis zwölf Jahre spielen und diese Entwicklung beibehalten kann, dann auf jeden Fall", sagte Guardiola.