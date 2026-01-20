Borussia Dortmund unterliegt nach erschreckender erster Hälfte gegen die Tottenham Hotspur. Die Steigerung in der zweiten Hälfte hilft nicht. ran zeigt die Noten der BVB-Stars. von Rainer Nachtwey Borussia Dortmund hat es verpasst, sich am 7. Spieltag der Champions League in eine gute Ausgangslage für die direkte K.o.-Runden-Qualifikation zu bringen. Nach einer erschreckend schwachen ersten Hälfte mit einer frühen Roten Karte gegen Daniel Svensson (25.) verlor der BVB mit 0:2 bei den Tottenham Hotspur und muss nun voraussichtlich mit den Playoffs planen. Die Champions League Highlights am Mittwoch ab 23:00 Uhr auf Joyn

Tabelle der Champions League am 7. Spieltag ran zeigt die BVB-Stars in der Einzelkritik.

Gregor Kobel Bei den Gegentoren ohne Chance. Muss sonst nicht viel halten, den Schuss von Simons (71.) pariert er dann aber stark. Verhindert ein zweites Mal (78.) die Entscheidung gegen Kolo Muani. Starker Ball in der 20. Minute auf Adeyemi, den der Nationalspieler aber verstolpert. ran-Note: 3

Waldemar Anton Muss immer wieder aushelfen, wenn Couto von Spence nass gemacht wird. Sieht beim 0:2 von Solanke sehr schlecht aus. Steht völlig falsch gegen den Torschützen. Steigert sich in der zweiten Halbzeit. Klasse Körperspiel gegen Kolo Muani, verhindert das 0:3. ran-Note: 4

Nico Schlotterbeck In der ersten Halbzeit ein ungewohntes Bild. Lässt sich von Odobert mehrmals austanzen und hat Glück, dass die Hereingaben keine Folgen haben. Generell unsicher, gibt der Defensive keine Stabilität. Mit dem Seitenwechsel dann das gewohnte Bild. Gut im Spielaufbau, sicher in der Defensive. Hat in der Nachspielzeit die beste BVB-Chance. ran-Note: 4

Ramy Bensebaini Beim 0:1 nicht konsequent genug und zu weit weg gegen Torschütze Romero. Gegen Solanke in der 23. Minute dann stark, blockt den Abschluss ab. Auch beim 0:2 wird er von Odobert stehen gelassen, läuft dann nur hinterher. Die größte Schwachstelle in der Dortmunder Defensive. ran-Note: 5

Yan Couto Hat große Probleme mit Spence auf der rechten Seite. Ist meist zu spät dran, gewinnt keine Zweikämpfe. Fällt in der besseren zweiten Halbzeit zu seinen Teamkollegen ab. ran-Note: 5

Jobe Bellingham Schafft es wie Nebenmann Nmecha nicht, dass Spiel an sich zu reißen. Blockt zwei Mal eine Hereingabe weg, sonst auch defensiv etwas überfordert. Fängt sich in der der zweiten Hälfte mit der Hereinnahme von Can. ran-Note: 4

Felix Nmecha Nicht in der Lage, Simons irgendwie auszuschalten. Zudem zu viele Ungenauigkeiten im Spielaufbau. Findet erst mit der Hereinnahme von Can mehr ins Spiel, traut sich mehr zu. Nach 63 Minuten geht er runter. ran-Note: 4

Daniel Svensson Rettet in der 5. Minute stark, grätscht die flache Hereingabe von Simons zur Ecke weg. Sieht dann in der 25. Minute nach grobem Foulspiel die Rote Karte. Eine zwar zweifelhafte Entscheidung, da er zuerst den Ball spielt, aber er erweist seiner Mannschaft bei 0:1-Rückstand damit einen Bärendienst. ran-Note: 5

Karim Adeyemi Verstolpert in der 20. Minute die erste größere BVB-Chance. Läuft ansonsten sehr wenig Richtung gegnerisches Tor, sondern nur den Spurs während derer Ballbesitzphasen hinterher. Nach 63 Minuten verlässt er den Platz. ran-Note: 3

Julian Brandt Ganz schlimmer Tag für Brandt. Wenn er am Ball ist, macht er Fehler. Ist er nicht am Ball, macht er auch welche. Exemplarisch sein Verhalten beim 0:1: Duckt sich beim Schussversuch Odoberts weg und lässt ihn bei der Flanke gewähren. Köpft wenige Minuten nach dem Gegentor in den Fuß von Odobert und leitet damit die nächste Chance Tottenhams ein. Offensiv findet er gar nicht statt. Wird zur Pause erlöst. ran-Note: 5

Serhou Guirassy Es ist nie gut, wenn ein Stürmer sich mehr mit Aktionen am eigenen als am gegnerischen Strafraum auffällt. Seine Kopfball-Abwehr vor dem 0:1 landet im Fuß von Odobert, dessen Hereingabe Romero verwertet. Nach vorne ist nichts zu sehen. Bleibt zur Pause in der Kabine. ran-Note: 5

Julian Ryerson Sorgt mit seinem Freistoß für die erste echte Offensivaktion des BVB - obwohl er erst zur Pause kommt. Macht zunächst die linke, dann die rechte Seite dicht, lässt defensiv kaum etwas zu und bemüht sich nach vorne, ackert rauf und runter. Stets giftig und gallig, das zeigt er auch gegen Gray – und sieht dafür Gelb. ran-Note: 3

Emre Can Seine Hereinnahme zur Halbzeit macht sich bezahlt. Dirigiert das Mittelfeld, und sorgt mit seinem Zweikampfverhalten für ein ganz anderes Auftreten. Verhindert in der Nachspielzeit die Entscheidung gegen Porro. Steht stellvertretend für das bessere Spiel der Dortmunder in der zweiten Hälfte. ran-Note: 2

Fabio Silva Ersetzt Adeyemi in der 64. Minute als einzige Sturmspitze. Führt sich erst mal mit einem Foul am ehemaligen Augsburger Danso ein. In der 69. Minute mit dem ersten Dortmunder Torabschluss. Besonders gefährlich ist sein Kopfball aber nicht. ran-Note: 3

Carney Chukwuemeka Kommt in der 64. Minute für Nmecha. Sehr bemüht, viele Ballaktionen - mehr als dem deutschen Nationalspieler in dessen 63 Minuten gelingt. Aber auch nicht mit der Durchschlagskraft. ran-Note: 3