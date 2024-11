Rose freut sich auf "heiße Atmosphäre" im San Siro

Torhüter Peter Gulacsi filmte mit seinem Handy im noch leeren San Siro umher, auch Benjamin Henrichs machte ein paar Erinnerungsfotos. "Es ist ein sehr beeindruckendes Stadion. Ich habe eben ein paar Bilder an meine Familie geschickt, weil das sind genau die Spiele, von denen man als Kind geträumt hat", sagte der Abwehrspieler von RB Leipzig vor dem Duell mit Inter Mailand.

Dass er in diesem Stadion am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League spielen dürfe, erfülle ihn "mit Dankbarkeit", sagte Henrichs. Auch Trainer Marco Rose erwartet im San Siro beim italienischen Meister "eine heiße Atmosphäre", sagte der RB-Coach: "Ich durfte schon einmal mit Borussia Mönchengladbach hier spielen, allerdings zu Coronazeiten, das Stadion war leer."

Trotz der Ausgangslage mit vier Niederlagen aus vier Spielen in der Königsklasse ist die Vorfreude bei Rose und Co. groß. "Wir spielen Champions League in Mailand. Wenn wir da nicht emotionalisiert sind und uns nicht darauf freuen, dann wären wir selber schuld."