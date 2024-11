Rose vor Duell mit Inter: "Müssen an uns glauben"

Trainer Marco Rose ist sich der Mammutaufgabe in der Champions League bewusst, sieht aber auch eine Möglichkeit zur Trendwende für RB Leipzig. "Es ist morgen wieder eine Chance auf ein Ergebnis, sich zu beweisen, sich zu zeigen und erst einmal ein stabiles Spiel hier gegen einen starken Gegner abzuliefern", sagte Rose vor dem Duell mit dem italienischen Meister Inter Mailand: "Wir wissen, dass uns hier einiges abverlangt wird."

Am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) brauche seine Mannschaft "eine Top-Leistung", betonte Rose: "Wir müssen an uns glauben." Leipzig steht nach vier Niederlagen in vier Spielen in der Königsklasse unter Druck, am vergangenen Wochenende hatte die Mannschaft von Rose bei der TSG Hoffenheim (3:4) in der Bundesliga zudem einen Rückschlag kassiert.

"Wir sind natürlich alle nicht zufrieden mit den Ergebnissen und teilweise auch mit dem, was wir auf den Platz bringen", erklärte Rose: "Aber ich weiß, dass die Jungs das besser können und besser machen wollen." Er sei nun in seinem dritten Jahr in Leipzig, sagte Rose: "Es ist das erste Mal, dass wir von einer Krise sprechen können nach vier nicht gewonnenen Spielen, aber ich bin auch überzeugt davon, dass wir uns da gemeinsam rausarbeiten."

Im San Siro erwartet Rose eine "heiße Atmosphäre" in einem "sehr beeindruckenden Stadion". Inter habe eine "hohe individuelle Qualität und einen Trainer, der über Jahre hier erfolgreich gearbeitet hat", betonte der RB-Coach. Nur verteidigen werde gegen Mailand nicht reichen, warnte Rose: "Wir müssen mutig und geduldig Fußball spielen."