Sahin-Lob für Flick: "Ein außergewöhnlicher Trainer"

Nuri Sahin hat einst für Real Madrid gespielt - allein deshalb ist ein Duell mit dem FC Barcelona immer etwas ganz Besonderes. Der Trainer von Borussia Dortmund wollte die ewige innerspanische Rivalität vor dem Champions-League-Spitzenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) aber nicht zusätzlich anheizen.

"Es kommt ein Tabellennachbar, wir wollen unter die besten Acht - und wenn wir das Spiel ziehen, machen wir einen Riesenschritt Richtung Achtelfinale", sagte Sahin. Jedes Spiel sei besonders. Mit großem Respekt sprach er von früherem Bundestrainer Hansi Flick, der mit Barcelona in Spanien Tabellenführer ist: "Er ist ein außergewöhnlicher Trainer, der es in kürzester Zeit geschafft hat, seine Ideen in die Mannschaft zu bringen."

Für Sahin gibt es allerdings keinen Grund, wegen Robert Lewandowski oder Lamine Yamal die taktische Ausrichtung oder die Spielidee anzupassen. Der frühere Dortmunder Stürmerstar Lewandowski hat 16 Tore in 16 Ligaspielen erzielt, in der Champions League traf er siebenmal in fünf Begegnungen. "Wir werden sehr, sehr mutig sein und an unseren Ideen nichts ändern", kündigte Sahin an. "Wenn du gegen Barca nur lange Bälle schlägst, wird der Ball schneller zurückkommen, als du denken kannst."

Der Dortmunder Trainer sieht beide Mannschaften "auf einem Niveau: Wir werden ein Spiel sehen, in dem die Tagesform eine starke Rolle spielt." Die Katalanen "pressen hoch und mutig, haben klare Abläufe dabei", analysierte Sahin. Er wolle aber auf keinen Fall am Mittwochabend sagen müssen, "dass wir nicht mutig genug waren". Der BVB hat von vier bisherigen Duellen keines gewonnen.