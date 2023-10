Schlechter Rasen? Für Tuchel "keine Entschuldigung"

Anzeige

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel will die möglicherweise schlechten Platzverhältnisse in Kopenhagen nicht als Ausrede gelten lassen. Man werde "auf jeden Fall keine Entschuldigung suchen und auch keine wollen", sagte Tuchel am Montagabend bei einer Pressekonferenz im Parken Stadion. Der FC Bayern bestreitet am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) sein erstes Champions-League-Auswärtsspiel der Saison beim FC Kopenhagen.

Von den Berichten über einen schlechten Zustand des Rasens ließ sich Tuchel nicht aus der Ruhe bringen. "Falls er nicht unseren Vorstellungen entspricht, können wir es alle verdauen. Es wird sich bis morgen nicht mehr ändern. Wir müssen es runterschlucken, verdauen und akzeptieren", so Tuchel und betonte: "Wenn es nötig ist, werden wir natürlich unsere Spielweise daran anpassen."