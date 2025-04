Sforza: "Inter für mich Favorit" gegen Bayern

Der frühere Bayern-Star und Inter-Profi Ciriaco Sforza (55) sieht den deutschen Fußball-Rekordmeister vor dem Champions-League-Viertelfinale seiner Ex-Vereine als Außenseiter. "Wenn ich die Mannschaften jetzt so sehe, ist Inter für mich Favorit", sagte der Schweiz-Italiener in einem SportBild-Interview. "Diese Mannschaft wird den Bayern große Probleme bereiten."

Für Bayern wird es laut Sforza am 8. und 16. April vor allem auf die Leistung von "Schlüsselspielern" wie Harry Kane und Jamal Musiala ankommen. Dagegen könnte die personelle Rotation nach den jüngsten Verletzungen "für Unruhe sorgen".

Die Münchner sollten "auch defensiv in jedem Moment hellwach sein und zweimal einen Top-Tag erwischen, um Inter zu schlagen". Allerdings: "Was Bayern immer stark gemacht hat, ist: Wenn es drauf ankommt in großen Spielen, sind sie da", sagte Sforza, der bis vor wenigen Wochen Trainer des Schweizer Zweitligisten FC Schaffhausen war.

Sforza hatte selbst eine wechselvolle Spieler-Karriere: 1995 kam er zu den Bayern, ein Jahr später zog es ihn zu Inter, über den Umweg 1. FC Kaiserslautern kehrte er 2000 zu Bayern zurück.