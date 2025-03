Slowene Vincic pfeift deutsches CL-Duell

Der slowenische Schiedsrichter Slavko Vincic wird das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München leiten. Die Ansetzung für den Kracher am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gab die UEFA am Montag bekannt. Der 45-Jährige, ausgebildeter Telekommunikationsingenieur und Inhaber einer Metallfirma, verfügt über reichlich Erfahrung: Vincic war bei der EM 2021 und 2024 sowie bei der WM 2022 im Einsatz, als Torrichter stand er bei den EM-Endrunden 2012 und 2016 bereit.