Sportwetten: Bayern Favorit in Istanbul

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München tritt trotz einiger Personalsorgen als Favorit bei Galatasaray Istanbul in der Champions League an. Sollte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel am Dienstag (18.45 Uhr/Prime Video) den dritten Sieg im dritten Spiel feiern, zahlt Sportwettenanbieter bwin für zehn Euro Einsatz nur 14,40 Euro zurück. Ein Erfolg der Istanbuler würde hingegen 65 Euro bringen.

Nach acht Pflichtspielniederlagen in Serie ist Union Berlin gegen den italienischen Meister SSC Neapel am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) hingegen nur Außenseiter. Beenden die Eisernen ihre Negativserie mit einem Sieg, zahlt bwin das 3,50-Fache des Einsatzes zurück. Ein Erfolg der Gäste ist mit einer Quote von 2,00 notiert.