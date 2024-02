Sportwetten: BVB in Eindhoven Außenseiter

Anzeige

Borussia Dortmund geht zumindest bei den Wettanbietern als Außenseiter in das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim niederländischen Tabellenführer PSV Eindhoven. Ein PSV-Sieg am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) ist bei bwin mit einer Quote von 2,20 notiert. Bei einem Erfolg des BVB gibt es dagegen das 3,00-Fache des Einsatzes zurück.

Bei der Frage "Wer kommt weiter?" hat dagegen Dortmund mit einer Quote von 1,70 gegenüber Eindhoven (2,05) die Favoritenrolle. Die PSV ist in der Eredivisie noch ungeschlagen und gewann 20 der 22 Saisonspiele.

Topfavorit auf den Henkelpott bleibt Titelverteidiger Manchester City (2,75), Real Madrid (5,50) und der FC Arsenal (6,50) folgen bereits mit etwas Rückstand. Nur noch Vierter ist Bayern München (8,00) nach dem 0:1 im Hinspiel bei Lazio Rom.