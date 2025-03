Statistik: Keine Chance für Bayer gegen Bayern

Keine Chance für Bayer Leverkusen! Geht es allein nach der Statistik, steht das Aus des Double-Gewinners im deutschen Champions-League-Duell mit Bayern München beim Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) bereits fest. Die Bayern gaben in keinem der bislang 27 Fälle einen Drei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel noch aus der Hand.

In München hatte sich der deutsche Fußball-Rekordmeister am vergangenen Mittwoch 3:0 durchgesetzt. Nach einem Sieg in der ersten Begegnung qualifizierten sich die Münchner außerdem in den vergangenen 14 K.o.-Duellen in der Champions League immer für die nächste Runde.

Ein kleines bisschen Hoffnung für Bayer macht allerdings die bislang größte Stunde Leverkusens auf internationaler Bühne: 1988 unterlag die Werkself im Final-Hinspiel um den UEFA-Cup ebenfalls 0:3 bei Espanyol Barcelona. Zuhause brachten Tita (57.), Falko Götz (63.) und Bum-Kun Cha (81.) Bayer in die torlose Verlängerung, das Elfmeterschießen entschied die Mannschaft von Trainer Erick Ribbeck mit 3:2 für sich. Torhüter Rüdiger Vollborn avancierte mit seinem gehaltenen Elfmeter gegen Manuel Zúñiga zum Helden.

Sollte ein solches Wunder diesmal ausbleiben, stünde der FC Bayern zum 35. Mal im Viertelfinale der Königsklasse. Nur Rekordsieger Real Madrid hat dies häufiger geschafft. Die Königlichen können im Stadtduell mit Atlético (Hinspiel 2:1) auf 40 erhöhen.