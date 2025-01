Stuttgart ohne Nübel gegen PSG

Der VfB Stuttgart muss im Champions-League-Showdown mit dem französischen Meister Paris Saint-Germain auf Torwart Alexander Nübel verzichten. Der Schlussmann hatte bereits am Dienstag mit einer Erkältung das Abschlusstraining verpasst, für ihn steht Fabian Bredlow zwischen den Pfosten. Die Nummer zwei des VfB Stuttgart sei "auch mental in der Lage" das Spiel zu bestreiten, hatte Trainer Sebastian Hoeneß schon am Dienstag erklärt: "Fabi macht einen sehr guten Eindruck."