Tor beim CL-Debüt: Tresoldi und Brügge mit perfektem Start

Auch dank des Premierentreffers von U21-Nationalspieler Nicolò Tresoldi hat der belgische Fußball-Topklub FC Brügge in der Champions League einen Traumstart gefeiert. Die Mannschaft mit dem ehemaligen Profi von Hannover 96 setzte sich am Donnerstag furios mit 4:1 (3:0) gegen den französischen Vertreter AS Monaco durch.

Monacos Maghnes Akliouche vergab früh einen Foulelfmeter für die Gäste (10.). Besser machte es dann Tresoldi. Der 21-Jährige, der im Sommer von 96 zu Brügge gewechselt war, erzielte bei seinem Debüt in der Königsklasse den Führungstreffer für die Belgier (32.). Noch vor der Pause brachten dann Raphael Onyedika (39.) und Kapitän Hans Vanaken (42.) das Heimteam klar auf Siegkurs.

Mamadou Diakhon (75.) erhöhte in Halbzeit zwei. Für Monaco, für das zu Beginn des zweiten Durchgangs Nationalspieler Thilo Kehrer eingewechselt wurde, erzielte das einstige Barcelona-Supertalent Ansu Fati (90.+1) lediglich den Anschlusstreffer.

Für Brügge geht es in der Champions League zunächst am 30. September mit einem Auswärtsspiel beim italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo weiter. Am dritten Spieltag müssen die Belgier dann zum deutschen Rekordmeister Bayern München (22. Oktober).