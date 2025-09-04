Tottenham ohne Tel in der Champions League

Bittere Nachricht für Mathys Tel: Der ehemalige Stürmer von Bayern München ist von seinem neuen Klub Tottenham Hotspur nicht in das Aufgebot für die Ligaphase der Champions League berufen worden. Insgesamt musste Teammanager Thomas Frank gleich sechs Spieler streichen, der ehemalige Leipziger Xavi Simons und der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani (Leihe von Paris Saint-Germain) stehen dagegen im 23-Mann-Kader der Engländer.

Tel, der nach seiner halbjährigen Leihe im Sommer für rund 35 Millionen Euro fest vom deutschen Rekordmeister auf die Insel gewechselt war, wird damit auch die Duelle gegen Borussia Dortmund und in Frankfurt (beide im Januar) verpassen. Sollte der Sprung unter die besten 24 Mannschaften und damit in die K.o.-Runde gelingen, können die Spurs bis zu drei Spieler austauschen - Tel hat demnach bis Februar Zeit, sich zu empfehlen.

Bislang hat der 20-Jährige jedoch einen schwierigen Stand unter dem neuen Teammanager Frank. In den ersten drei Premier-League-Spielen kam Frankreichs U21-Nationalstürmer nur auf zwei Kurzeinsätze und 19 Spielminuten. Im Supercup zwischen Europa-League-Sieger Tottenham und Königsklassen-Sieger PSG (3:4 n.E.) hatte Tel seinen Elfmeter im Shootout verschossen und war anschließend rassistisch beleidigt worden.