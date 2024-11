Trotz Tabellensituation: Inzaghi warnt vor Leipzig

Trainer Simone Inzaghi vom italienischen Meister Inter Mailand will das noch punktlose RB Leipzig in der Champions League nicht unterschätzen. "Die Tabelle spiegelt nicht wider, was Leipzig bislang verdient hätte", sagte der 48-Jährige vor der Partie im San Siro am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN).

Die Mannschaft von Marco Rose sei immer noch die "zweitbeste Mannschaft in der Abwehr in Deutschland", sagte Inzaghi. Auch Abwehrspieler Federico Dimarco betonte: "Sie sind sehr stark. Leipzig ist Dritter in der Bundesliga und sie haben noch nicht viele Gegentore kassiert." Inter müsse ein "hervorragendes Spiel" gegen RB abliefern, sagte Dimarco und warnte dabei vor allem vor Leipzigs Stürmern: "Wir werden gegen starke Spieler wie Benjamin Sesko oder Lois Openda verteidigen müssen. Wir müssen versuchen, wie immer unseren Fußball zu spielen."

Während Leipzig nach vier Niederlagen aus vier Spielen in der Königsklasse unter Druck steht, ist Inter mit zehn Punkten auf Achtelfinal-Kurs. "Wir sind unserem Ziel ganz nah", sagte Dimarco und Inzaghi mahnte: "Uns ist bewusst, dass wir noch vier Spiele haben und punkten müssen."