Trotz verpatzter Generalprobe: Bayern Favorit bei Lazio

In der Bundesliga wurde der FC Bayern gerade überrollt, ins Achtelfinale der Champions League geht der deutsche Rekordmeister dennoch als Favorit - so sehen es zumindest die Buchmacher. Für das Hinspiel am Mittwoch bei Lazio Rom führt Sportwettenanbieter bwin die Münchner mit der Siegquote 1,61, für einen Erfolg der Italiener gibt es das 5,25-Fache des Einsatzes.

Die Bayern gehen angeschlagen in das Spiel, am Samstag unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel bei Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen völlig verdient mit 0:3. Die deutsche Meisterschaft ist damit in einige Ferne gerückt, mit Blick auf den Titel in der Champions League sieht bwin für die Münchner aber weiterhin die besten Chancen aus deutscher Sicht (5,0). Top-Favorit ist Manchester City (3,00).

Bemerkenswert gute Chancen werden indes RB Leipzig im Duell mit Real Madrid eingeräumt. Die Sachsen treffen schon am Dienstag auf den spanischen Rekordmeister und werden mit Siegquote 3,10 geführt. Nur etwas besser werden die Chancen von Real eingeschätzt (2,15).