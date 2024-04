Tuchel-Fan Arteta warnt vor angeschlagenen Bayern

Anzeige

Teammanager Mikel Arteta vom FC Arsenal hat sich als "Fan" seines angeschlagenen Kollegen Thomas Tuchel vom FC Bayern geoutet und seine Mannschaft davor gewarnt, das Duell mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister auf die leichte Schulter zu nehmen. "Sie sind ein Top-Team", sagte der Spanier vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) ungeachtet der aktuellen Münchner Probleme und ergänzte: "Ich bin ein großer Bewunderer von Thomas."

Arteta schwärmte, er habe "viel gelernt" von Tuchel. Dass die Bayern nicht in ihrer besten Verfassung nach London gereist seien, überrasche ihn dennoch nicht. "Fußball ist so wettbewerbsintensiv und es ist so schwierig, konstant zu bleiben, dass so etwas jedem passieren kann."

Dass Arsenal die jüngsten drei Vergleiche mit 1:5 verloren hat, sei "Geschichte", meinte Arteta. Dennoch hätten die Gunners "etwas zu beweisen. Wir hatten diese Chance seit 15 Jahren nicht mehr, das beweist, wie besonders dieser Abend für uns werden wird. Wir müssen alles reinwerfen, um zu bestehen."

Dabei gelte die Aufmerksamkeit seiner Abwehr nicht allein London-Rückkehrer Harry Kane, obwohl sich Arteta vor allem von der "Konstanz" des englischen Kapitäns beeindruckt zeigte. "Wenn du dir seine Zahlen über die vergangenen zehn Jahre ansiehst - das ist unglaublich. Und er hat die Spieler um sich herum, die ihn bedienen. Das müssen wir verhindern", sagte der 42-Jährige.